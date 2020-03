Coronavirus, ecco il casco che salva la vita. Ma l'azienda che lo produce non riesce a soddisfare le richieste

Ecco il servizio di La7 sul casco che salva la vita

Coronavirus, un casco monouso per salvare la vita e decongestionare i reparti di rianimazione. Quando il paziente arriva all'ospedale accusando una insufficienza respiratoria, può essere immediatamente aiutato facendogli indossare il dispositivo monouso. Il casco oltre a fornire la terapia necessaria, riesce anche a isolare il paziente dall'ambiente esterno. E' come se fosse una piccolissima camera stagna portatile. Sono diversi gli ospedali che stanno sperimentando questo sistema per ridurre l'affollamento dei reparti di rianimazione, il problema è che la ditta dell'Emilia che lo produce, non riesce a soddisfare le richieste. Ogni giorno riceve almeno 150 telefonate per nuove ordinazioni.

