Coronavirus: bimbo di 11 mesi contagiato, ricoverato a Firenze. E' il secondo caso di neonato positivo

Coronavirus: un bimbo di 11 mesi contagiato, è stato ricoverato al Meyer di Firenze. E' il secondo caso di neonato positivo al tampone. Il piccolo, residente in Toscana, accusava i sintomi del Covid-19 e per questo è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Ora si trova ricoverato sotto stretta osservazione. Pochi giorni fa era stata una bimba di Massa a risultare positiva al tampone, la piccola si trova ancora ricoverata nella struttura ospedaliera fiorentina e le sue condizioni sono stabili. In totale, in. Toscana, sono una decina i minori contagiati, quasi tutti sono in quarantena e in sorveglianza attiva a casa.