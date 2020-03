Coronavirus, drammatiche parole di Walter Ricciardi: "Sarà una guerra lunga. Ne avremo fino all'estate"

Dal Coronavirus non ne usciremo prima dell'estate. Sono drammatiche le parole di Walter Ricciardi, consulente del ministero della salute, intervistato su Rai3 durante la trasmissione Agorà. Specificando che non è ancora possibile stabilire quando gli italiani potranno tornare ad una vita "normale", Ricciardi ha dichiarato che "E' bene che ci cominciamo ad abituare a una guerra lunga. La Sars che era molto meno contagiosa finì verso maggio, giugno. Questa è molto più contagiosa e penso che se ci va bene e lavoriamo tutti insieme arriveremo all'estate". Secondo Ricciardi per iniziare a vedere una diminuzione dei contagi in Italia occorreranno almeno due settimane: "Questa settimana i contagi continueranno ad aumentare - ha detto- Speriamo che nella prossima si stabilizzino". Soprattutto prevede un'impennata di nuovi casi negli altri Paesi.

