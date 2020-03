Coronavirus, il ministro Boccia: "Sarà rinviato il versamento dell'Iva. Nessuno perderà il lavoro"

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, ha detto che verrà rinviato il versamento dell'Iva. In maniera molto esplicita ha affermato che "sarà rinviato il versamento dell'Iva ed entro il fine settimana il ministro Gualtieri proporrà un provvedimento economico che riguarderà tutti. Non voglio anticipare i singoli provvedimenti - ha affermato il ministro che comunque ha dato delle anticipazioni importanti e chiare - ma ci saranno quelli necessari. Vale per tutti gli italiani e per tutte le imprese".

Francesco Boccia ha voluto nello stesso tempo sottolineare inoltre che "nessuno perderà il suo lavoro. Ci saranno ammortizzatori sociali".

Altri dettagli non sono stati forniti.