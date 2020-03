Coronavirus, Elettra Lamborghini: ballo erotico in casa, il suo consiglio è sexy VIDEO

Elettra Lamborghini ai tempi del Coronavirus dà consigli sul proprio account Instagram: "Prima cosa da fare in casa ballate", scrive Elettra in un post nel quale illustra un video nel quale mostra il suo, di ballo.

La bella e seguita ereditiera, si scatena in un ballo casalingo che diventa ad alto tasso erotico. La mise con la quale si presenta per fare il video è mini e trasparente ed Elettra è sexy e simpatica come sempre nel ballo. Continua a stupire insomma, e dà consigli rallegrando chi sta a casa per evitare il contagio da Covid-19: basta poco per sorride e divertirsi.