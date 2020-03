Coronavirus: morti, contagi e guarigioni regione per regione. Le vittime complessive sono oltre 800

Dopo i drammatici aggiornamenti di mercoledì 11 marzo, ecco la situazione del Coronavirus in Italia. Le persone positive dall'inizio dell'epidemia sono 12.462. Di queste 1.045 sono considerate guarite a tutti gli effetti. Sono ancora alle prese con la malattia 10.590 pazienti, tra gli ospedalizzati e quelli in isolamento nella propria abitazione. Alto purtroppo il numero dei morti: 827. Di seguito la situazione dei contagi dall'inizio dell'epidemia regione per regione, tra parentesi i casi attuali.

Lombardia: 7.280 (attuali 5.763); Emilia Romagna: 1.739 (1.588), Veneto: 1.023 (940), Piemonte: 501 (480), Marche: 479 (461), Toscana: 320 (314), Liguria: 194 (181), Campania: 154 (149), Lazio: 150 (125), Friuli Venezia Giulia: 126 (110), Sicilia: 83 (81), Puglia: 77 (71), Trento: 77 (74), Bolzano: 75 (75), Umbria: 46 (44), Abruzzo: 38 (37), Sardegna: 37 (37), Valle d'Aosta: 20 (19), Calabria: 19 (17), Molise: 16 (16), Basilicata: 8 (8).