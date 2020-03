Coronavirus, voucher baby sitter da 600 euro e congedo anche per i papà. In arrivo misure per la famiglia

Ci sono anche norme per la famiglia nel decreto salva economia che il governo sta elaborando per l’emergenza Coronavirus. Il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha parlato di "un congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e, in alternativa, un voucher baby sitter". In particolare, i genitori di bambini con meno di 12 anni rimasti a casa per la chiusura delle scuole potranno richiedere un voucher da 600 euro per pagare la babysitter (ma potrà essere usato anche per le badanti). L’obiettivo della misura è anche evitare che i genitori per accudire i figli si rivolgano ai nonni. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di un’intervista a Radio Rai ha detto: "Per le famiglie stiamo elaborando un congedo parentale dai 12 ai 15 giorni retribuito fino ai 12 anni di età e, se si hanno figli disabili gravi, senza limiti di età. In alternativa si potrà prendere un voucher babysitter. Pensiamo anche ad un voucher straordinario per il personale sanitario".

