Coronavirus, possibili riduzioni e interruzioni per trasporto pubblico locale, treni, voli e navi

I presidenti di Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello della salute, possono decidere riduzioni e soppressioni nel settore del trasporto. Lo prevede il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo (punto 5 dell’articolo 1) per l'emergenza Coronavirus. Più in dettaglio, “il presidente della Regione con ordinanza può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza Coronavirus”. Tutto, però, in base alle effettive esigenze e “al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”. Sempre alle stesse condizioni il Ministero dei trasporti di concerto con quello della salute può disporre “la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo”.