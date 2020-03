Coronavirus, la Galleria Nazionale dell'Umbria porta l'arte sui social. Ecco cosa vedere da casa

Il patrimonio che i luoghi della cultura conservano è la traccia di una memoria che ha resistito al tempo e alle contingenze. Per questo anche la Galleria nazionale dell’Umbria aderisce alla campagna #iorestoacasa, consapevole che chiudere fisicamente non equivalga a smettere di rispondere alla missione di valorizzazione dei beni che custodisce: per questa ragione, dicono dalla Galleria nazionale dell’Umbria, "abbiamo cercato alternative che potessero quantomeno regalare momenti di piacere, di conoscenza e di condivisione. Con #laGalleriatifacompagnia e #allopera, accompagneremo le attività online disponibili sulle nostre piattaforme social (Facebook, Twitter e Instagram) e su YouTube. Inoltre inaugureremo anche un profilo su Spotify, fortemente convinti che ogni forma d’arte in questo momento può concorrere a fare compagnia". Il programma di promozione intende rispondere alle esigenze delle varie tipologie di pubblico: "pertanto abbiamo cercato, dicono dalla Galleria, di declinare le rubriche giornaliere con temi e attività che possano coinvolgere e interessare tutti, dai bambini (#FavolARTE, #), ai giovani (#laGalleriatifacompagnia con Spotify), agli adulti (#risveglioadArte). Non saranno raccontate solo le collezioni (#allopera, #storie, #èlaltraGalleria, #truccoeparrucco dal #dietrolequinte e l’archivio digitale) ma anche e soprattutto la mostra su Taddeo di Bartolo (#congliocchidiTaddeo, #timostrolamostra). “Abbiamo il privilegio di poter raccontare la bellezza e di portarla nelle case di tutti - dicono - E abbiamo tutte le intenzioni di farlo”.