Coronavirus, positivo Daniele Rugani della Juventus: è asintomatico

E' stata direttamente la Juventus a renderlo noto: "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico". Un messaggio laconico del club bianconero con una nota sul proprio sito. La Juventus fa sapere anche dell'altro.

"Juventus Football Club - viene specificato nella nota diffusa via internet nella tarda serata di mercoledì 11 marzo - sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

Non sono state specificati altri dettagli. Come anticipato, il difensore bianconera non presenta sintomi. Sono state attivate le procedure di isolamento.