Coronavirus, aumentano le messe e le preghiere in diretta tv: ecco dove e quando. I programmi di TV2000

Più messe e preghiere in diretta tv per combattere contro il Coronavirus e rendere un servizio ai fedeli che in questi giorni non possono partecipare a funzioni e cerimonie dal vivo. Sul Tv2000 (canale 28, 157 Sky e in streaming https://www.tv2000.it/live/) diventano tre. Oltre a quella delle 8,30 dalla cappella del Policlinico Gemelli (dal lunedì al venerdì) e dalla chiesa del Crocifisso di Cosenza (sabato e domenica), da lunedì 9 marzo, alle 7, viene mandata in onda la messa celebrata da Papa Francesco nella cappella di Santa Marta. Da mercoledì 11 marzo alle ore 19, inoltre, messa dal Santuario del Divino Amore celebrata per tutta la prima settimana dal vicario del Papa per la Diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis.

Da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, durante il programma Bel tempo si spera, in onda a partire dalle 7.30, saranno inoltre guidati gli Esercizi spirituali a cura del teologo don Armando Matteo. Confermati agli stessi orari i programmi di preghiera già in onda: l’Angelus alle ore 12; la Coroncina alla Divina Misericordia alle 15; il Rosario da Lourdes alle 18; il Rosario a Maria che scioglie i nodi alle 20.

“In questo momento delicato per tutto il Paese – spiega il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante – abbiamo deciso di dare il nostro contribuito ed essere sempre più vicini e uniti ai nostri telespettatori e fedeli. Rafforziamo gli appuntamenti religiosi in diretta del nostro palinsesto convinti che anche questo faccia parte di un buon servizio pubblico ai cittadini”.

“Con grande sacrificio la Conferenza episcopale italiana – sottolinea il direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado - ha accolto l’indicazione del governo. È un’indicazione molto restrittiva che provoca sofferenza e difficoltà tra vescovi, sacerdoti e fedeli. Siamo però coscienti che questo è il nostro apporto per la tutela della salute pubblica. La fede non si spezza ma in questi momenti di difficoltà si rafforza. Ringraziamo Tv2000 per questo prezioso servizio alla Chiesa e al Paese”.