Coronavirus, programmi tv cambiano: Gf vip 4 continua, Porta a porta sospeso e non è finita

Emergenza Coronavirus e televisione. Ci sono cambiamenti e conferme nei palinsesti. Al posto di Porta a Porta, sospeso, ci saranno gli speciali del Tg1. Prosegue regolarmente il Grande Fratello vip 4 su Canale 5, ma con alcune accortezze.

RAI 1 I Soliti Ignoti e L'Eredità dovrebbero continuare con le registrazioni, senza pubblico ovviamente.

RAI 2 Povera patria passa dal lunedì al martedì e si chiamerà Patria. Detto Fatto: conduzione di Elisa D'Ospina e Giampaolo Gambi sostituiscono per la settimana Bianca Guaccero alle prese con una lieve indisposizione.

RAI 3 Le ultime due puntate di Presadiretta andranno in onda nelle prossime settimane. Agorà, Mi Manda Raitre, Geo, Chi l'ha visto? continueranno nella normale programmazione. Da domani, ogni giovedì in prima serata, torna in tv il grande Teatro di Eduardo con l'adattamento curato da Massimo Ranieri.

MEDIASET Conferme per Striscia, Live Non è la d'Urso, Amici di Maria De Filippi e C'è posta per te, ma non ci sarà il pubblico in studio. Il mercoledì prosegue il Gf Vip con Alfonso Signorini che potrebbe condurre da Milano. Si fermano Verissimo, #CR4 La repubblica delle donne e Domenica Live. Anche lunedì prossimo al posto di Nicola Porro (mi sono beccato il virus) dovrebbe esserci la Palombelli. Stop per le Iene per un caso di Coronavirus all'interno del team.