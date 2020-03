Coronavirus, in Albania 1.000 euro in più al mese a medici e infermieri che gestiscono contagio, 500 agli Oss

Coronavirus, in Albania 1.000 euro in più al mese a medici e infermieri che gestiscono quotidianamente l'emergenza e sono impegnati a fronteggiare il contagio, 500 euro in più a Oss e autisti. Le misure, riportate dal sito Albanianews.it, sono state illustrate dal primo ministro, Edi Rama. “Tutto il personale, i medici e gli infermieri, operatori sanitari e conducenti di ambulanza, quindi tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus avranno un trattamento economico particolare. Pagheremo 1.000 euro più al mese a medici e infermieri, mentre gli operatori sanitari e conducenti ne riceveranno 500 euro oltre lo stipendio”.

Il governo albanese ha preso altre rigide misure nonostante nel Paese la diffusione del contagio sia molto ridotta (10 i contagiati): saranno chiuse fino al 3 aprile i pub, discoteche, palestre, spazi chiusi per l’intrattenimento dei bambini, centri sportivi, piscine, centri sociale o di intrattenimento. Per quanto riguarda i bar e i ristoranti, i locali rimarranno aperti, ma con un numero limitato di tavoli per rispettare distanza di 2 metri.