Coronavirus, The Sun: "Governo inglese compra sacchi per i morti e per rifiuti ospedalieri"

Coronavirus, la notizia mette i brividi. Secondo la testata inglese The Sun, il governo britannico starebbe acquistando notevoli quantità di bodybag, le borse di plastica utilizzate per trasportare i cadaveri, solitamente utilizzate durante la guerra. Aumentano i contagi e i decessi nel mondo e anche la Gran Bretagna si prepara a combattere il Coronavirus Covid19. The Sun avrebbe intercettato un documento riservato in cui tra l'altro si parla dell'acquisto di sacchi e contenitori per rifiuti clinici pesanti per lo stoccaggio di grandi quantità di prodotti ospedalieri. La testata inglese fa notare che la nota confidenziale è arriva proprio mentre il governo informa i cittadini che non è necessario accumulare scorte alimentari.

Guarda anche Conte: "Il futuro dell'Italia è nelle nostre mani"