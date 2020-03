Coronavirus, la foto di Conte che firma il decreto e il tweet: "Il futuro dell'Italia è nelle nostre mani"

La foto mentre firma il decreto pubblicata sui social. Il premier Giuseppe Conte ci mette la faccia e intorno alla mezzanotte posta l'immagine. In camicia, con la scrivania sommersa dalle carte e il tricolore alle sue spalle, firma il decreto che "chiude" l'Italia almeno fino al prossimo 3 aprile. Il presidente del Consiglio dei ministri accompagna l'immagine con un post che non lascia dubbi a interpretazioni: "Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della collettività. In gioco c’è la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri nonni. Ho appena firmato il decreto #iorestoacasa".

