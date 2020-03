Coronavirus nel mondo, i morti sono oltre 4mila. 114mila contagi (10 marzo ore 8)

4.026. E' il numero dei morti causati dal Coronavirus Covid 19 nel mondo, stando alle statistiche della Johns Hopkins University, fotografate alle ore 8 del 10 marzo. Nelle ultime ore sono aumentati soprattutto i decessi nei paesi europei. Rispetto al dato registrato alle 17 del giorno prima, le vittime in più sono 134 in più. I contagi toccano il numero complessivo di 114.448 (ben 3mila in più). Di questi sono stati giudicati guariti 64.146 pazienti.

I paesi con decessi: Cina (solo provincia Hubei) 3.024; Italia 463; Iran 237; Corea del Sud 54; Spagna 30; Francia 30; Stati Uniti 24; Giappone 9; Iraq 7; Diamond Princess 6; Inghilterra 5; Australia e Olanda 4; Hong Kong 3; Germania, Svizzera e San Marino 2; Argentina, Egitto, Filippine, Taiwan, Thailandia 1. Le restanti vittime nelle altre province cinesi.

I primi 10 paesi per numero di contagi: Cina 80.756, Italia 9.172, Corea del sud 7.513, Iran 7.161, Francia 1.412, Spagna 1.231, Germania 1.224, Stati Uniti 754, Giappone 530, Svizzera 374.

