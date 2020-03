Coronavirus, Ryanair taglia voli da e per Italia fino all'8 aprile

Ryanair ha annunciato ulteriori tagli ai propri voli da e per l'Italia e all'interno del territorio nazionale. L'emergenza Coronavirus si fa sentire pesantemente sui trasporti. In particolare dalla mezzanotte di oggi, martedì 10 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli domestici in Italia da/per Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso.

Dalla mezzanotte di giovedì 12 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile, Ryanair opterà per un piano fortemente ridotto di voli internazionali da/per Bergamo, Malpensa, Venezia, Parma, Rimini e Treviso, che saranno operativi solo il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì.

Qualsiasi rotta con frequenze giornaliere multiple (ad esempio da Stansted a Malpensa) sarà inoltre limitata a un volo al giorno nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì.