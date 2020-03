Coronavirus, Salvini: "Da governo solo primo passo. Ora chiudere tutto. 70 miliardi a famiglie e aziende"

Servono subito 70 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese. Ne è convinto Matteo Salvini, leader della Lega, secondo cui il provvedimento annunciato dal premier Giuseppe Conte, cioè estendere a tutto il Paese le restrizioni della zona rossa, è soltanto un primo passo. "Lo apprezziamo ma non basta - sostiene Salvini - Dobbiamo fare in fretta e di più, senza tentennamenti. Chiudere tutto e subito, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. E mettere a bilancio, per aiutare subito famiglie e imprese (soprattutto i piccoli), non 7 ma 70 miliardi e che in Europa non perdano tempo a discutere. Ogni giorno perso è un dramma, volere è potere".