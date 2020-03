Il professor Burioni sfida il Coronavirus: "Combatteremo, non vincerai. Ne abbiamo cacciati di peggiori"

Il professor Roberto Burioni lo attacca frontalmente. Lo sfida. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, le critiche su alcune scelte del governo, adesso il medico e professore di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, si scaglia direttamente contro il Covid 19. Lo fa con un tweet che in breve tempo viene rilanciato migliaia di volte e colleziona like su like. Come suo stile, senza girarci troppo intorno.

"Un tiranno ha sconvolto la nostra vita - scrive Burioni - e si chiama Coronavirus. Resisteremo e combatteremo ovunque, nelle case, nei luoghi di lavoro. Aiutando i più deboli e sacrificandoci per un domani migliore. E poi ci rifaremo. Coronavirus, non vincerai. Ne abbiamo cacciati di peggiori".