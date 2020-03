Coronavirus, sospesi tutti gli eventi e le competizioni : lo sport chiude per battere il contagio

Il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede la sospensione di tutti "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o provati.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle risipettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali". Si potranno tenere invece gli "eventi e competizioni sportive organizzati da organismo sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiusi, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico". Le società sportive in ogni caso devono "effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus covid 19 tra gli atleti, i tecnici , i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano".