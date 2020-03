Coronavirus, assalto ai supermercati. Palazzo Chigi: "Ci si può muovere per fare la spesa"

Arrivano le nuove misure del governo per arginare la diffusione del Coronavirus e i supermercati vengono presi d'assalto. "Tra i casi di necessità che consentono gli spostamenti c'è anche la spesa per generi alimentari", dicono fonti di Palazzo Chigi in merito all'estensione delle norme anti-coronavirus a tutta Italia.

La limitazione ai movimenti delle persone, dunque, non riguarda la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa. Nonostante ciò, i supermercati aperti h24 sono stati presi d'assalto da Roma a Napoli.

Sui social si rincorrono le immagini di un moderno assalto ai forni. E la condanna è unanime. "C'è il virus non la carestia", dice più d'uno. E l'invito corale "a restare a casa".