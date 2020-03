Coronavirus, studio cinese da brividi: "Il Covid 19 resta in aria 30 minuti. Distanza di sicurezza 4,5 metri"

C'è uno studio cinese sul Coronavirus che fa paura. Secondo uno studio di epidemiologi, pubblicato dal South China Morning Post, il virus sarebbe in grado di resistere nell'aria per almeno trenta minuti e riuscirebbe a coprire una distanza di 4 metri e mezzo, molto più della distanza di sicurezza indicata sino ad ora e cioè tra uno e due metri. Non solo. Il virus sarebbe in grado di rimanere per giorni sulle superfici, facendo aumentare i rischi per chi le tocca. La notizia è stata riportata dall'Agenzia Agi con un lungo articolo sul suo sito. E' comunque presto per dare valutazioni attendibili sullo studio in questione e che occorreranno ulteriori ricerche.

Lo studio cinese apre ad ogni modo ulteriori inquietanti scenari, considerato che sostiene che il Covid 19 resisterebbe sino a 37 gradi centigradi per due o tre giorni su vetro, metallo, plastica, carta e tessuti e addirittura per cinque nelle feci e nei liquidi corporei. Gli studiosi sono stati guidati dall'epidemiologo Hu Shixiong e i risultati della ricerca pubblicati in un paper dalla rivista scientifica Practical Preventive Medicine. Lo studio - spiega sempre Agi - si basa su casi del 22 gennaio. Contagi avvenuti all'interno di un autobus, studiati grazie al sistema delle telecamere a circuito chiuso. In pratica i ricercatori sono riusciti a ricostruire i contagi causati da un paziente affetto da Covid 19 che sedeva in penultima fila e non indossava la mascherina.

Leggi il servizio completo dell'Agenzia Agi