Coronavirus, Francia: 3500 persone vestite da Puffi sfidano il contagio. "Pufferemo il virus" ed è polemica

Il video è stato pubblicato dall'agenzia francese France Press su Twitter. Propone le immagini del raduno, che aveva l'obiettivo di essere l'evento di questo tipo con maggior partecipazione di sempre. E questo nonostante la Francia sia dopo l'Italia il Paese d'Europa più colpito dal coronavirus. Nel video si sente un "Puffo" prenderla con ironia: "Pufferemo il coronavirus", ha detto. E la prevedibile reazione del web non si è fatta attendere con commenti che stigmatizzano quanto accaduto.

VIDEO: Thousands gathered in western France on Saturday to break the world record for the largest ever gathering of Smurfs. Around 3,500 people set aside fears of the coronavirus to dress up as the characters, which come from a Belgian comic franchise pic.twitter.com/aNEEkDIvAt