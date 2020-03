Coronavirus, Nicola Porro contagiato: "Non è una semplice influenza. Niente programma per 15 giorni"

Coronavirus, il giornalista Nicola Porro positivo al test. "Negli ultimi 14 giorni sono stato attento ma il virus me lo sono beccato lo stesso. Mi spiace moltissimo per i miei colleghi che sono finiti in quarantena e per la trasmissione che, almeno per 15 giorni, non potrà andare in onda".

Così Nicola Porro, conduttore di ’Quarta Repubblica' in un video su Facebook in merito alla sua positività al coronavirus. «C’è poco da dire - aggiunge - è una brutta influenza, anzi è molto peggio. Spero che non peggiori a me, ad altri invece sta prendendo veramente male e su quello non si scherza. Serve responsabilità anche perché è molto molto facile che si trasmetta. Io non ho ancora capito come cacchio sia successo».