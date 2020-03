Coronavirus, Rezza (Iss) avverte: "Il virus sta circolando a Roma. Rischia come Milano? Ho paura di sì"

Emergenza Coronavirus, l'esperto mette in guardia sulla situazione di Roma. Roma rischia come Milano? "Ho paura di sì. Bisogna dire che per ora Milano ha focolai limitati. A Roma iniziano casi di Covid-19 e catene di trasmissione. Bisogna agire prontamente", afferma rispondendo all'agenzia AdnKronos, Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore sanità.

A rendere la Capitale vulnerabile al coronavirus, in particolare, c'è il numero degli "spostamenti" di persone che vengono in città per motivi che sono legati al lavoro. "Bisogna agire prontamente", ribadisce l’esperto a proposito della situazione di oggi.