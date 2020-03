Anche Gigi D'Alessio è sceso in campo nell'ambito della campagna spontanea identificata da #iostoacasa, alla quale in considerazione dell'emergenza Coronavirus stanno aderendo personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

"Più stiamo a casa - dice il cantante - e più il problema si risolverà velocemente. Capisco tutti quelli che hanno un lavoro, che hanno un'attività, ma la salute viene prima di tutto. La salute viene prima di tutto. Volevo dire soprattutto ai giovani: Evitate di andare in giro perché più state in giro e più il virus si diffonde velocemente". Quello di Gigi D'Alessio si aggiunge agli appelli di Jovanotti, Antonella Clerici e Fiorello, che si sono rivolti ai propri fan per consigliarli a tenere un comportamento adatto alla situazione che stiamo vivendo in queste settimane.