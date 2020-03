Coronavirus, Paolo Fox sospende l'oroscopo ai Fatti Vostri. "Spero nella vostra comprensione" VIDEO

Niente oroscopo in televisione da parte di Paolo Fox. Il noto astrologo ha rinunciato alle previsioni dei segni zodiacali che oggi, lunedì, proponeva per tutta la settimana.

Paolo Fox mancherà per alcuni giorni, per sua scelta, in un momento così delicato per il Paese alle prese con l'emergenza Coronavirus. E' stato il conduttore Giancarlo Magalli ad annunciare la scelta di Paolo Fox di non comparire davanti al Paese con le sue previsioni dei segni zodiacali. Poi l'astrologo è stato chiamato, nel corso del programma di Rai2, al telefono e ha spiegato la scelta di alta sensibilità: "Spero nella vostra comprensione".