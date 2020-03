Coronavirus, Luigi Di Maio sull'emergenza: "Posti in terapia intensiva potrebbero non bastare"

Luigi Di Maio ha parlato dell'emergenza Coronavirus in una diretta Facebook. "È vero che il 90% dei contagiati ha sintomi lievi, ma è vero che il 10% finisce in terapia intensiva e i posti potrebbero bastare. Si potrebbe sottolineare che non si è investito nella sanità negli ultimi anni, ma non è il momento di fare polemiche: dobbiamo rispettare le regole", ha detto il ministro degli Esteri.

Luigi Di Maio ha anche espresso "la vicinanza va al ministro Spadafora che sta cercando di convincere il mondo del calcio a non giocare, perché ci possono essere rischi di contagio tra calciatori e poi da loro alle famiglie nelle loro case, serve responsabilità da parte di tutti".

Quanto alle misure prese dal governo ha aggiunto che "Sono misure temporaneee, ma vanno prese con responsabilità. Oggi va riscoperto il valore di questa parola che non sempre è stato positivo nel passato".

Ha poi aggiunto: "Capisco la rabbia degli italiani all’estero. Io vi dico che ci ricorderemo. Noi ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo momento".