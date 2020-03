Video Coronavirus, l'appello di Fiorello: "Restiamo a casa, è così bello!"

Anche Forello si aggiunge alla schiera di personaggi famosi che intervengono per invitare gli italiani a restare a casa il più possibile per evitare, o almeno limitare, la diffusione del Coronavirus. L'appello dello showman, pubblicato sul sito web di Rai Play e sui social, è chiaro e invita ad affrontare queste settimane di emergenza sanitaria con maggior senso civico. "Che è 'sta roba - scherza dicendo la verità Fiorello - di andare in giro a fare gli aperitivi, le feste con 30-40 amici tutti appiccicati a meno di un metro di distanza?". E poi il suggerimento: "State a casa aiuta a scoprire giochi nuovi. Monopoli, Risiko, il gioco dei mimi e mille altri giochi da tavolo". L'obiettivo è quello di arginare la diffusione del Covid 19 e non agevolare il contagio. Anche in questo week end non è mancato chi ha sottovalutato il problema, ritrovandosi nei locali pubblici come se nulla fosse.