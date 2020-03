Coronavirus, crollo del 20% del prezzo del petrolio. Adesso costerà sempre meno anche la benzina?

Il Coronavirus fa crollare il prezzo del petrolio. Secondo le ultime rilevazioni la valutazione dell'oro nero è diminuita del 20 per cento. Il calo è dovuto alla preoccupazione che i produttori non taglieranno abbastanza le forniture per far fronte alla caduta della domanda, indebolita nell'economia globale dall'emergenza del Coronavirus Covid19. E' probabile che nei prossimi giorni cali anche il prezzo della benzina. Nei giorni scorsi a Vienna si è svolto il vertice Opec+, allargato a Paesi che non fanno parte del principale cartello dei produttori petroliferi. L'incontro si è chiuso senza un accordo sulla possibilità di tagliare la produzione di 1,5 milioni di barili.