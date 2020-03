Coronavirus, Burioni: "Accanto a casa mia giocano a calcio. Italiani non avete capito: uscite meno possibile"

"Siamo tutti insieme e nella stessa barca. Per piacere, state a casa più che potete". L'appello arriva ancora una volta da Roberto Burioni, medico, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore scientifico Medical Facts. Burioni dai suoi profili social invita gli italiani a rispettare le indicazioni contenute nel decreto del presidente del consiglio, Giuseppe Conte: "Uscite solo per motivi indispensabili e con la massima precauzione", sostiene. Poi aggiunge: "Lo scrivo mentre accanto a casa mia si sta giocando una partitella di calcio, prova che non tutti hanno capito". Il professore aveva criticato duramente il governo per la fuga di notizie sulla bozza di decreto avvenuta sabato 7 marzo che ha provocato l'improvvisa partenza di centinaia di persone da Milano verso il sud.

