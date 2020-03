Coronaviurs, rischia il carcere chi viola le direttive: pena fino a tre mesi

Emergenza Coronavirus, rischia grosso chi sgarra e non rispetta le disposizioni. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle ’aree a contenimento rafforzato'.

«La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti - si legge tra l’altro - è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)».