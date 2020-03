Coronavirus, l'appello di Jovanotti: "Stiamo a casa, forza e coraggio. Ce la faremo" VIDEO

Scende in campo anche Jovanotti per fermare il contagio. Appello accorato per battere il Coronavirus da parte di Lorenzo Cherubini che sulla propria pagina Facebook si è rivolto ai ragazzi, ai genitori, agli amanti della musica, a tutti quanti lo stavano ascoltando, per raccomandare di seguire le disposizioni degli esperti in questo delicato momento per il Paese.

Jovanotti è apparso in un video, che qui riproponiamo, e ha spronato i propri fan con un "forza e coraggio" dopo averli invitati a stare in casa. "C'è una emergenza", ha sottolineato Lorenzo. Un video che ha incassato centinaia di like e commenti nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo 2020.