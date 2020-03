Coronavirus, in Umbria ordinativi record per l'azienda che produce mascherine. La Sir Safety System di Santa Maria degli Angeli da 35 anni produce abbigliamento, materiale e accessori per la protezione e sicurezza. Un'azienda in continua crescita che mai come ora, però, aveva registrato ordinativi di tali proporzioni. Il Coronavirus ha dato la spinta decisiva a mascherine e occhiali di protezione oltre che a guanti e abbigliamento speciale. Per le mascherine, in particolare, si arriva alle 200/250mila richieste al giorno. A fornire qualche numero è Gino Sirci, che insieme al fratello Francesco gestisce l'azienda di Santa Maria degli Angeli. “La protezione dei lavoratori è la nostra missione - spiega - in questo particolare momento ci arrivano richieste da tutta Italia che stiamo cercando in tutti i modi di evadere. Da giorni, ormai, le nostre riserve sono terminate per cui dobbiamo attingere a magazzini attigui. La Francia purtroppo ha dovuto chiudere i rubinetti, facciamo quindi riferimento a Germania, Scozia, Polonia, soprattutto. Ovviamente - puntualizza Sirci - ci aiutano ma hanno aumentato un po' i prezzi”.