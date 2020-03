Coronavirus, in Albania ancora nessun caso di contagio ma il virus sta distruggendo l'economia del Paese. Il commercio con la Cina è stato bloccato a causa della chiusura delle fabbriche e anche la situazione dell'Italia sta creando numerosi problemi soprattutto all'industria tessile e a quella calzaturiera. Non solo. La modifica dei mercati per la fornitura di materie prime aumenterà anche i costi. Intanto, per fortuna, il Paese continua a rimanere indenne al virus. Anche l'ultimo test su una donna di 50 anni che era arrivata dal Padovano ha dato esito negativo a confermare quello che sta diventando una situazione oggetto di studio.