Coronavirus, alla Asl Roma 2 positivi due medici. Fuori pericolo 89 persone

Gli operatori della sanità sono ovviamente tra i cittadini a più alto rischio di contagio da Coronavirus Covid 19. Le autorità stimano che nel territorio nazionale siano già centinaia i medici e gli infermieri che hanno contratto il virus durante lo svolgimento del loro servizio. Dall'assessorato alla sanità della Regione Lazio arriva la comunicazione che nella Asl Roma 2 sono risultati positivi altri due medici. In questi difficili giorni dottori e infermieri stanno moltiplicando gli sforzi per garantire le cure appropriate ad ogni malato, un impegno notato ed apprezzato tantissimo dalla popolazione. Tornando alla Asl Roma 2 per fortuna ci sono anche buone notizie: 89 persone sono uscite dalla quarantena. Ne restano 460 in sorveglianza domiciliare.