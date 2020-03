Coronavirus, le precauzioni da prendere in cucina. Cibo e sicurezza, occhio alla conservazione in frigorifero

Emergenza Coronavirus, arrivano consigli anche per il cibo. Su come cucinare in sicurezza ai tempi del Covid-19, Antonello Paparella, professore di Microbiologia alimentare all’università di Teramo, ha dato delle spiegazioni a ilfattoalimentare.it .

"Qualche precauzione - secondo l'esperto - è d’obbligo. L’Oms, in un rapporto pubblicato il 21 febbraio, raccomanda, in via precauzionale, di evitare il consumo di alimenti crudi o poco cotti di origine animale – carne, pesce, uova e latte – e di manipolarli con attenzione per evitare la contaminazione crociata con i alimenti già cotti o da consumare crudi.

“Questo significa – argomenta Paparella nella stessa fonte – tenere separati gli alimenti cotti e crudi durante la conservazione: in frigorifero la verdura deve restare nel suo cassetto, carne e pesce crudi in contenitori a tenuta e gli alimenti cotti in recipienti coperti. Senza dimenticare di usare, dopo la cottura, utensili diversi da quelli impiegati per gli alimenti crudi e di lavare accuratamente le mani prima e dopo la preparazione”.

In sostanza, viene spiegato, in cucina basta seguire le normali regole di igiene e sicurezza per la prevenzione delle infezioni trasmissibili con gli alimenti, come quelle da Salmonella e Listeria. La cottura, continua Paparella, assicura la completa distruzione del virus. È sempre l’OMS a informare che i coronavirus sono sensibili alle normali condizioni di cottura e sono inattivati a 70°C.