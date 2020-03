Coronavirus, Burioni contro il decreto del governo: "Follia pura, favorisce la diffusione del contagio"

Emergenza Coronavirus, il virologo Roberto Burioni su Twitter non risparmia critiche al governo sul nuovo decreto che limita spostamenti e comportamenti quotidiani. Rilievi non tanto sui contenuti, quanto sulle modalità con cui sono state veicolate notizie e anticipazioni nella giornata di sabato 7 marzo. "Follia pura", scrive Burioni su Twitter riferendosi anche alla tempistica della comunicazione: "Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa, portando con sé il contagio. Alla fine l'unico effetto è quello di aiutare il virus a diffondersi. Non ho parole". "Non solo confonde. Porta la gente a partire dalla Lombardia (e dalle altre province con alto numero di casi) per altre zone, favorendo in modo irreparabile la diffusione del contagio. E' un comportamento totalmente irresponsabile".