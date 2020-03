Coronavirus, chiuse la Lombardia e altre 11 province. Il governo estende la zona rossa

Emergenza Coronavirus, arrivano i nuovi provvedimenti del governo. Sono stati adottati per cercare di contenere la diffusione del Covid19. Dalla Lombardia si potrà entrare o uscire solo per "gravi e indifferibili motivi". Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile.

A quanto si apprende nell'articolo 1 della bozza che il governo sta studiando, e che dovrebbe essere varato questa sera sabato 7 marzo, c'è il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Tra i provvedimenti figura quello della sospensione delle attività sciistiche, sospensione di eventi pubblici. Chiusi musei, palestre, piscine, teatri, stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario.

Bar e ristoranti dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione. Se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere chiusura. Divieto di accesso pronto soccorso, hospice. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Nel decreto c’è un invito a limitare la mobilità interna alle «zone di sicurezza».