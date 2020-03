Coronavirus, ragazzo disabile di 15 anni in Spagna per curarsi, respinto perché italiano: la denuncia del papà

Ragazzino disabile di 15 anni non accettato in Spagna per paura del Coronavirus. Accade anche questo in tempo di Covid-19. La denuncia arriva direttamente da Facebook da parte del papà di Mattia che ha fondato una onlus e postato un video sulla pagina 'Aiutiamo Mattia' (https://www.facebook.com/AiutiamoMattiaOnlus/videos/190025612287731/) in cui racconta la triste vicenda. "Purtroppo ci hanno respinto perché veniamo dalla zona rossa". Così il papà di Mattia, affetto da una grave malattia che deve sottoporsi puntualmente a un ciclo di terapie in un centro specializzato spagnolo, racconta il respingimento in Spagna. Partiti dall'aeroporto di Bergamo alla volta di Barcellona, sono stati fermati e la permanenza in Spagna è durata solo 3 giorni, chiusi in un appartamento, prima di essere rispediti in Italia.

