Coronavirus, bloccati anche i cosmetici del distretto di Crema: messi in quarantena i prodotti made in Italy

Il Coronavirus non blocca solo gli italiani ma anche i prodotti della cosmesi italiani che sono stati fermati alle frontiere di Israele e Grecia. I due stati hanno infatti messo in quarantena profumi, rossetti e creme made in Italy per 15 giorni. La psicosi si abbatte anche su questi prodotti che rappresentano una fetta importante del'industria italiana e che ha la sua base a Crema, cuore del distretto della cosmesi italiana. Qui, considerata zona gialla (in termini di Coronavirus), ci sono circa 70 aziende che fanno parte del triangolo d’oro (Milano-Bergamo-Cremona) e che lavorano dietro le quinte per i colossi della bellezza producendo oltre la metà del make up mondiale. Il fatturato si aggira sui 700 milioni (di cui 65% export) e 2.500 addetti.

