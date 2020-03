Coronavirus, panico in Australia: spunta anche un coltello per contendersi i rotoli di carta igienica

Panico da Coronavirus: per contendersi un rotolo di carta igienica in un negozio di Sydney spunta addirittura un coltello. La notizia è stata rilanciata dagli organi di informazione australiani (e non solo) secondo cui una parte del paese sta vivendo la diffusione del virus prigioniera di un autentico stato di terrore. Dopo l'episodio della rissa tra donne in un supermercato per "conquistare" un rotolo di carta igienica, un altro episodio di violenza per lo stesso motivo, che ha costretto le forze dell'ordine a intervenire. Appello del ministro della salute Brad Hazzard: "Se alcune persone non acquistassero un numero eccessivo di rotoli di carta igienica, non ci sarebbero problemi".

Pls STOP! Calm common sense would tell us if some individuals were not buying excessive numbers of toilet rolls... there would be no problem. Don’t make it difficult for the vulnerable, elderly, people with disabilities to find basic necessities. ⁦@NSWHealth⁩ pic.twitter.com/PPVnmCaoPX