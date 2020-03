Emergenza Coronavirus, arrivano le indicazioni del virologo Roberto Burioni. "Si può andare al lavoro, al supermercato, ma non è il momento per cene, aperitivi, concerti, palestre. Bisogna stare a casa. E quando si esce - avverte - bisogna sempre stare a un metro di distanza dalle altre persone, non dare strette di mano e lavarsi spesso le mani. Tutto quello che è possibile fare online, dobbiamo farlo on line. Ad esempio farò la presentazione del mio libro, insieme al mio collega Pierluigi Lopalco, sui social, martedì mattina".

Burioni parla all'agenzia Adnkronos e aggiunge: "Vogliamo dare l’esempio alle persone e si potranno fare domande a me e a Lopalco. Speriamo che questo libro, i cui proventi andranno alla ricerca contro il nuovo coronavirus, possa essere uno strumento per far capire qualcosa in più". Bisogna ribadire alcuni punti fondamentali - insiste ancora - come il fatto che questa "non è un’influenza, è qualcosa di molto più grave. Altro punto importante, non è vero che non si muore di coronavirus: si muore di coronavirus e soprattutto oltre che morire si finisce in rianimazione. E se saturiamo i posti nelle rianimazioni moriranno sia i pazienti con Covid-19 che chi ha un infarto o un trauma".