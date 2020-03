Coronavirus, nuovo blocco della frontiere: Austria blinda l'ingresso degli italiani, voli sospesi e controlli

Nuova chiusura dell'Austria nei confronti dell'Italia per il Coronavirus. "Sospensione dei voli diretti verso le aree in crisi; controlli sanitari mirati alle frontiere con l'Italia; i cittadini di paesi terzi che provengono da un'area interessata devono essere in possesso un certificato medico attestante l'assenza di infezione". Così il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz annunciando le misure austriache per far fronte all'emergenza da Covid-19. "Come previsto, abbiamo registrato un aumento dei casi in Austria. Il nostro obiettivo è ancora quello di contenere la diffusione nel miglior modo possibile e fare di tutto per rallentare la diffusione e guadagnare tempo", aggiunge Kurz.

