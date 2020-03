Coronavirus, ingresso vietato agli italiani: salta anche questo viaggio per la paura da contagio

Vietato l'ingresso agli italiani. Salta anche i viaggi alle Maldive per gli italiani. Siamo poco graditi in giro per il mondo in questo periodo. Fra le misure adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19, le autorità del Paese hanno infatti annunciato il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, niente paura a utilizzare il telefonino

"Le autorità locali - spiega una nota della Farnesina - hanno inoltre temporaneamente sospeso l’ingresso nel Paese per i cittadini stranieri che risultino aver soggiornato - o anche solo transitato – nella Repubblica Popolare Cinese. Tale misura viene applicata anche a coloro che risultino aver soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese e che siano transitati successivamente in altri Paesi prima di arrivare alle Maldive. Le autorità locali hanno inoltre deciso di sospendere temporaneamente, fino a nuovo ordine, l’ingresso alle Maldive per i viaggiatori provenienti o in transito dai seguenti Paesi: Iran e Corea del Sud limitatamente alle aree colpite dalla diffusione del coronavirus.

A questo riguardo, si raccomanda di contattare la compagnia aerea di riferimento. Le autorità locali hanno disposto inoltre il divieto di sbarco per le navi da crociera. I cittadini delle Maldive in rientro da aree affette dal coronavirus saranno invitati ad osservare un periodo di quarantena all’arrivo".