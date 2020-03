Coronavirus, paura a utilizzare telefonini, auricolari e microfoni del cellulare? Esperti Iss rispondono

C'è timore, quasi paura in questi tempi di emergenza da Coronavirus, a utilizzare il proprio telefono cellulare, gli auricolari o un microfono. In un articolo Iss spiega che timore non bisogna averne.

il virus - dice la nota dell'Istituto superiore di sanità - può penetrare se entra direttamente in contatto con le mucose del naso, della bocca e degli occhi.

Altri suggerimenti: disinfetta sempre gli oggetti che usi con un panno inumidito con prodotti a base di alcol, acqua ossigenata o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). Queste sostanze sono efficaci contro il virus.

Lavati bene le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con un gel a base di alcol al 60% in particolare dopo aver toccato oggetti sporchi. Il lavaggio delle mani elimina il virus e previene l’infezione. Il possibile rischio infatti non deriva dal contatto con gli oggetti ma dalla possibile contaminazione delle mani che poi vengono a contatto con le mucose.