Coronaviris, Oms: "Sparirà in estate come una influenza? Non ci sono prove, è una falsa speranza"

Coronavirus, tutto finirà in estate col caldo. Così almeno si era detto, scritto e pensato nei giorni scorsi. Ma gli esperti danno uno stop a questa che considerano, testualmente, una "falsa speranza". "Non ci sono prove" infatti, che il coronavirus sparirà "in estate come un'influenza", affermarlo sarebbe "una falsa speranza".

L'affermazione arriva dal dottor Mike Ryan, direttore esecutivo dell'Oms nel consueto briefing di aggiornamento sull'epidemia di coronavirus con la stampa a Ginevra. Una valutazione che dà la dimensione di quanto occorra lavorare ancora per combattere il Covid-19