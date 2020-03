Coronavirus, scuole chiuse fino ad aprile? Presidente associazione Presidi: "Anno scolastico non sarà perso"

Scuole chiuse fino ad aprile per il Coronavirus, per arginare il contagio? Gli esperti stanno lavorando all'ipotesi e una decisione sulla proroga verrà presa prima del 15 marzo considerando che il 16 le scuole dovrebbero riaprire.

Ma cosa succederà a studenti e calendario scolastico? "Una proroga della chiusura delle scuole non renderebbe assolutamente invalido l'anno scolastico", ha detto all'agenzia Adnkronos, Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. "Certamente ci sarebbe una riduzione della preparazione per gli studenti ma i professori terranno conto della situazione e comunque chi non ha gli esami proprio quest'anno avrà tutto il tempo di recuperare", ha precisato.