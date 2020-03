Coronavirus, Paolo Fox ai Fatti Vostri: "State a un metro di distanza". Sedie allontanate in diretta tv VIDEO

Coronavirus, disposizioni anti contagio si rispettano anche in televisione. Avviene con un volto televisivo seguitissimo, il noto astrologo Paolo Fox.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, nel mondo i morti sono 3.347





Durante il programma di Rai2 I Fatti Vostri, entra in studio per il suo oroscopo giornaliero e dice: "State a un metro di distanza, allontanatevi".

Paolo Fox entra proprio dopo le notizie sul coronavirus. Il pubblico è seduto a distanza di sicurezza, ma i membri del cast - Demo Morselli, Graziano Galatone, Roberta Morise e il professor Broccoli - sono seduti come al solito accanto all'astrologo. Paolo Fox si avvicina e dice: "Come abbiamo appena sentito dobbiamo stare a un metro di distanza. Io credo che sia il caso di farlo noi per primi". Graziano Galatone dice: "Andiamo dietro alle quinte.", poi Michele Guardì invita gli altri volti del programma ad allontanare un po' le sedie. Giancarlo Magalli entra a oroscopo già iniziato. "Non so se è più pericoloso Morselli o Galatone, nel dubbio mi siedo in mezzo", afferma con ironia.