Coronavirus, fuga dalle zone rosse, scappano al mare o in montagna: uno scoperto e c’è chi si autodenuncia

Coronavirus, si continua a scappare dalla quarantena. Via dal focolaio. L’ultimo caso, il più eclatante, è quello dell’uomo scappato dalla quarantena per andare a sciare in Trentino. Si tratta di un 50enne residente a Vo' Euganeo, il comune in provincia di Padova principale focolaio del coronavirus del Veneto.

Per approfondire leggi anche: Emergenza non ha modificato abitudini

E’ stato scoperto quando è caduto dagli sci: si è fratturato il femore ed è stato portato all'ospedale di Cavalese. I medici della struttura hanno scoperto la sua provenienza. Lo sciatore è stato segnalato ai carabinieri. Sottoposto al tampone, l'uomo è poi risultato negativo al Covid-19.

Il caso dello sciatore fa seguito a quello di nove persone, provenienti da Codogno e Piacenza che erano usciti nei giorni scorse dalle “zone rosse” per raggiungere la Liguria dove hanno le case di vacanza. Hanno scelto il week end al mare per poi autodenunciarsi.